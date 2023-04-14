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المحكمة العليا الأميركية تزيل مؤقتا القيود المفروضة للحصول على حبوب الإجهاض

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المحكمة العليا الأميركية تزيل مؤقتا القيود المفروضة للحصول على حبوب الإجهاض
Legion-Media
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أصدرت المحكمة العليا الأميركية، مؤقتا قرار إزالة القيود المفروضة للحصول على حبوب الإجهاض، وأبقت إمكانية الوصول الكامل للحبوب، ما يعلق قرارات المحكمة التي فرضت قيودا عليها.

وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفا إداريا" يجمد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.

وكانت ولاية وايومينغ الأمريكية، في وقت سابق، أول من حظرت حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكية، في وقت سابق، أن بيع حبوب الإجهاض سيصبح مسموحا في الصيدليات، وهو ما قد يتيح حق الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا عام 2022 القاضي بإلغاء حمايته الفيدرالية.

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المصدر: أ ف ب

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