أصبحت وايومينغ أول ولاية أمريكية تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.

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ودعا حاكم ولاية وايومينغ، مارك غوردون، أمس الجمعة، المشرعين إلى المضي قدما وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.

ويأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي. وقررت 15 ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.

ومن المتوقع أيضا صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبا في محكمة أماريلو في تكساس، حيث يتوقع أن يصدر قاض فدرالي محافظ قرارا بشأن فرض حظر فدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).

وهذه الحبة، وهي الأكثر استخداما في الإنهاء الطبي للحمل، تم ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (اف دي ايه).

المصدر: أ ف ب