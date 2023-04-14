بالفيديو.. تواصل الهجوم الروسي في أرتيوموفسك (باخموت) والخناق يضيق على قوات كييف

صرح أحد مقاتلي قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بأن القوات في أرتيوموفسك تضغط على الوحدات الأوكرانية وتضربها بشدة مطبقة عليها "الكماشة"، مما يحرم العدو من النجاة.

وقال جندي: "نحن نسحقهم ونغلق عليهم الكماشة، ندخل من جميع الجوانب، القوات تتدفق مثل المعجون من أنبوب، هناك فرصة ضئيلة للغاية للانسحاب والفرصة لديهم الآن، لكن هذا ليس لفترة طويلة".

ووفقا له، من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية في المدينة محاصرة بالكامل، وقال في إشارة إلى الجنود الأوكرانيين: "يا رفاق، اركضوا عندما تسنح لكم الفرصة.. عندما تغلق الحلقة، لن يكون هناك فرصة للنجاة.. كل شيء سيكون فاغنر!".

وفي وقت سابق، قال مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن التطويق الكامل لأرتيوموفسك، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من المدينة وقعت تحت سيطرة القوات الروسية.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها رحى معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: نوفوستي