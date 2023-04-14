روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني

عقد نائب وزير الدفاع الجنرال ألكسندر فومين، اجتماعا في موسكو مع سكرتيرة وزارة الدفاع في الهند، نيفيديتا فيرما، بحثا فيه التعاون العسكري التقني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين يوم الجمعة أن" الطرفين تبادلا وجهات النظر في المجالات الحالية للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني، وأكدا على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية".

كما تمت الإشارة إلى أن الاجتماع عقد في أجواء دافئة وودية في الإطار التقليدي للعلاقات الروسية الهندية.

المصدر: تاس