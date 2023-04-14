السفارة الفنلندية لدى موسكو تتلقى 3 طرود مشبوهة

تلقت السفارة الفنلندية بموسكو 3 طرود مشبوهة، تضمنت مسحوقا أبيض مجهولا وقامت بتسليمها للخارجية الروسية بانتظار النتائج.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن السفارة الفنلندية توجهت إلى الخارجية بشأن تلقيها الطرود المشبوهة يوم الخميس.

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وكانت الطرود موجهة إلى الملحق العسكري للسفارة الفنلندية ومساعديه. وبعد فتح طرد واحد تم العثور على مسحوق أبيض مجهول بداخله. ولم يتم فتح الطردين الآخرين بعد ذلك.

وأكدت الخارجية تسليم جميع الطرود الثلاثة للأجهزة الأمنية الروسية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ السفارة الفنلندية بنتائج دراستها.

المصدر: نوفوستي