لجنة التحقيق في بيلاروس تتهم 4 أشخاص في قضية مهاجمة دبلوماسييها في لندن

بدأت لجنة التحقيق في بيلاروس إجراءات غيابية ضد 4 متهمين بالهجوم على أعضاء بعثتها الدبلوماسية في لندن عام 2021، بحسبما أعلنته اللجنة اليوم الجمعة على قناتها في "تيلغرام".

وقال بيان اللجنة: "بدأت لجنة التحقيق عملية إجراءات خاصة ضد المدعو فلاديمير في. سي بوغوفكوف، وإم في زويفا، إس, بي ريابوشكو، وأ. في نابرينكو، الذين هاجموا في شهر ديسمبر 2021 بالعاصمة لندن موظفين في البعثة الدبلوماسية بالقرب من مبنى سفارة جمهورية بيلاروس في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية".

يُشار إلى أنه في ديسمبر 2021، فتحت لجنة التحقيق في بيلاروس، قضية جنائية إثر هجوم مجهولين على دبلوماسيين من بيلاروس في مدينة لندن.

وذكرت اللجنة أن المهاجمين تصرفوا "بعدوانية ووقاحة، ووجهوا التهديدات، واستخدموا أيضا العنف ضد دبلوماسي تعرض لكسر في أنفه وإصابات أخرى".

المصدر: تاس