لواء أمريكي يتولى قيادة مقاتلة "سو-30" الروسية (صورة)

قام قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ اللواء كينت ويلسباخ بطلعة في طائرة "سو- 30 إم كا إي" المطوّرة الروسية التابعة لسلاح الجو الهندي وفق صحيفة Air Recognition.

وقد نشر الصحفي العسكري الهندي، نيراجي راجبوت، يوم 12 أبريل على حسابه في توتير صورة فوتوغرافية للواء الأمريكي الجالس في كرسي الطيار الثاني للمقاتلة الروسية الصنع.

US commander flying in #Russian fighter jet in India: Gen. Kenneth S. Wilsbach Commander, Pacific Air Forces visited @IAF_MCC base in Kalaikunda yesterday and flew a training mission in Su 30MKI fighter jet during on going US-India joint exercise #CopeIndia@INDOPACOMpic.twitter.com/GwW7NECVYN — Neeraj Rajput (@neeraj_rajput) April 12, 2023

وجاء في بيان رسمي أصدره المتحدث باسم سلاح الجو الهندي العميد، أشيشا موغي، أن قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ اللواء، كينت ويلسباخ قد حقق تحليقا تدريبيا بمقاتلة "سو-30 إم كا إي" من قاعدة "كالايكوندا" الجوية الهندية، وذلك أثناء التدريبات الأمريكية الهندية المشتركة Cope India التي تجرى في الفترة ما بين 10 و24 أبريل الجاري.

يذكر أن مقاتلة "سو-30 إم كا إي" المطوّرة الهندية المتعددة المهام تم تصنيعها على أساس طائرة "سو-27" الروسية في إطار برنامج التكامل الدولي بين روسيا وفرنسا وإسرائيل والهند. ومن إحدى مميزات المقاتلة مجموعتها المتقدمة من الأجهزة الجوية التي تتضمن نظام التبيان المعقّد الذي يمكّن الطيار من توجيه السلاح بمجرد إلقاء نظرة إلى الهدف. ويبلغ مدى عمل المقاتلة 3000 كيلومتر.

يذكر أن سلاح الجو الهندي يمتلك في الوقت الراهن 272 طائرة حربية من طراز "سو- 30 إم كا إي".

المصدر: روسيسكايا غازيتا