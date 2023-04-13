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السفير أنطونوف: واشنطن لم تصدر تأشيرات للافروف ووفده المرافق إلى مجلس الأمن الدولي

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السفير أنطونوف: واشنطن لم تصدر تأشيرات للافروف ووفده المرافق إلى مجلس الأمن الدولي
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن وزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد المرافق له لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وقال السفير أنطونوف يوم الخميس عبر "القناة الأولى": "حتى اليوم، لم نتلق أي تصاريح أو تأشيرات للوزير سيرغي لافروف، ولا للأشخاص المرافقين له".

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وشدّد أنطونوف أيضا على أن الجانب الروسي لا يطلب من الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لوفد وزارة الخارجية الروسية، لكنّه يطالب "بضمان وفائها بالتزاماتها كدولة تقع المنظمة الدولية على أراضيها".

وأردف قائلا: "إن الإدارة الأمريكية مُلزمة بإصدار كافة الوثائق اللازمة لوصول الرحلات الخاصة ولوفد وزارة خارجيتنا".

ونوّه أنطونوف أيضا بأن الولايات المتحدة أوضحت للجانب الروسي أن لافروف سيُستقبل بالترحيب الحار في نيويورك داخل مجلس الأمن الدولي.

وأكد قائلا: "لقد تم إخطارنا في وزارة الخارجية، وعلى مستوى عالٍ للغاية، من أن سيرغي فيكتوروفيتش سيلاقى بالترحيب الحار للغاية هنا. ودعونا نرى كيف سيتم التعبير عن هذا في إطار الحدث."

المصدر: تاس

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