بايدن: الولايات المتحدة تجري تحريات شاملة بشأن الوثائق المسربة وتقترب من معرفة المسبب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وزارة العدل الأمريكية ووكالات الاستخبارات تجري تحقيقا شاملا في تسريب الوثائق السرية من البنتاغون، وتقترب من الكشف عن الفاعل.

وقال للصحفيين خلال زيارة لأيرلندا: "في الوقت الحالي، هناك تحقيق واسع النطاق تجريه الاستخبارات ووزارة العدل. ونحن نقترب من الحل".

وأضاف بايدن أنه قلق بسبب التسرب المعلوماتي نفسه، وليس بسبب الكشف عن محتويات الوثائق.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن سابقا إن بلاده "ستقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه".

وتحقق وزارة الدفاع الأميركية "في تسريب الوثائق بشأن أوكرانيا، كونها تحتوي على معلومات عسكرية سرية حساسة.

المصدر: ريا نوفوستي