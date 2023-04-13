خياران أمام القوات الأوكرانية.. RT تكشف طبيعة الوضع الراهن في أرتيوموفسك (باخموت)

كشف تحقيق صحفي لشبكة RT عن الوضع الميداني الراهن في مدينة أرتيوموفسك، بينما تحاصر القوات الروسية ما تبقى من الوحدات الأوكرانية.

بحلول منتصف أبريل تم حصار تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل تقريبا في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، فيما سلمت قوات "فاغنر" الجناحين الشمالي والجنوبي لوحدات القوات المسلحة الروسية وركزت على تنظيف المناطق الحضرية.

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وفقا لـ RT، فإن عدد القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة داخل المدينة يبلغ من 4-7 كتائب من الألوية الآلية أرقام 93 و77 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية داخل التجمعات السكنية في المدينة غرب سكك حديد أرتيوموفسك. وبسبب الخسائر القتالية ونقص الأدوية والذخيرة، فإن العدد الفعلي لهذه الوحدات أقل بكثير من عددها الأصلي ويبلغ حوالي 250-300 في الكتيبة الواحدة.

يوجد أيضا إلى غرب السكك الحديدية من 3-5 كتائب من لواء الدفاع الإقليمي رقم 125، ومن 4-5 كتائب من لواء الدفاع الإقليمي رقم 241.

قد يكون العدد الإجمالي للتجمع الأوكراني داخل كتل المدينة، مع الأخذ في الاعتبار المرتزقة الأجانب ووحدات الحرس الوطني الأوكراني والقوات والوحدات العسكرية أكثر بقليل من 6 آلاف شخص.

بقية القوات، والتي يبلغ تعدادها حوالي 30 ألف شخص، إما منتشرة في الضواحي القريبة، أو أنها انسحبت من أرتيوموفسك لإعادة التموضع، وإعادة المعدات إلى تشاسوف يار المجاورة، ولا يمكن نشرها على الفور في هجوم مضاد بسبب الخسائر الفادحة ونقص التكنولوجيا.

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يعتمد توقيت تدمير مجموعة الجيش الأوكراني المحاصرة داخل أرتيوموفسك على المهمة الموكلة إلى مجموعة "فاغنر"، ووحدات القوات المسلحة العاملة على الأجنحة. في الوقت الحالي، يكشف تدمير القوات الأوكرانية داخل كتل المدينة وفي الضواحي القريبة أن كييف تفقد في اتجاه أرتيوموفسك 9-11 ألف شخص شهريا وهذا يجبر القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام قوات احتياطية للدفاع عن أرتيوموفسك، وتنظيم الهجوم المضاد المنتظر والمعلن عنه مسبقا.

لكن القوات الاحتياطية الجديدة تستحوذ على المواقع القديمة المستهدفة مما يسرع تدميرها، وللتقدم في المدينة تستخدم مجموعة "فاغنر" تكتيكات تؤدي إلى زيادة كبيرة في خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ونقص حاد في القوات الاحتياطية، فيما تجاوز عدد القتلى والجرحى من الجنود الأوكرانيين منذ بداية أبريل عدد التعزيزات التي تم تلقيها. ومع تقدم القوات المسلحة الروسية في أرتيوموفسك من الأجنحة الشمالية والجنوبية، يتم تدمير المزيد والمزيد من القوات الاحتياطية الأوكرانية على الطرق بين تشاسوفي يار والأحياء الغربية من أرتيوموفسك.

بعد الحصار الكامل للإمدادات، سيواجه تجمع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك خيارين أحلاهما مر: فإما القتال حتى تنفد الذخيرة وبقايا السلاح أو تسليم المدينة والانسحاب.

المصدر: RT