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النرويج تعلن 15 موظفا دبلوماسيا روسيا غير مرغوب فيهم

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النرويج تعلن 15 موظفا دبلوماسيا روسيا غير مرغوب فيهم
Gettyimages.ru
أوسلو، النرويج
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أعلنت النرويج، اليوم الخميس، 15 موظفا دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها.

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وجاء في بيان عن وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هيويتفيلب قولها: "تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها لأنهم قاموا بأعمال لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

وجاء في بيان وزارة الخارجية النرويجية على موقعها الرسمي: "قررت الحكومة إعلان 15 ضابط استخبارات كانوا يعملون كدبلوماسيين في النرويج، شخصيات غير مرغوب فيها... ويجب على الضباط مغادرة الأراضي النرويجية قريبا".

من جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانب الروسي سيرد على القرار النرويجي.

وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي": "كما أعلن الجانب الروسي سابقا فإن روسيا سترد على هذا القرار بشكل مناسب".

المصدر: نوفوستي + تاس

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