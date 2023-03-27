الخارجية الألمانية لم تؤكد نبأ طرد ثلاثين من الدبلوماسيين الروس

لم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية زعمت بنية برلين طرد ثلاثين من الدبلوماسيين الروس.

وقالت المتحدثة: "لا يجري النظر في الوقت الراهن، في هذا التدبير بالشكل الذي ورد في التقارير الصحفية".

ولكن الدبلوماسية الألمانية لم تقدم، في الإيجاز الصحفي، أية تفاصيل أخرى عن الموضوع.

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في وقت سابق، أفادت مجلة "فوكس" بأن وزارة الخارجية الألمانية بصدد طرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا في سفارة موسكو لدى برلين، بزعم "الاشتباه بممارستهم التجسس".

ونقلت المجلة عن الأجهزة الأمنية الألمانية، أنه " يشتبه في إساءة الدبلوماسيين لاستخدام الحصانة الدبلوماسية بتجنيد متعاونين ألمان من العاملين في مجالات السياسة والأعمال والعلوم والجيش للقيام بعمليات تخريبية أو عمليات تضليل مخطط لها".

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا أصبح جاهزا، وأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعاني من "هوس الجاسوسية".

المصدر: وكالات