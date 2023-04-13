كييف تدعو لتحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو"

دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو" وضرورة جعله منطقة منزوعة السلاح.

وأضاف كوليبا: "لقد حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما أصبح عليه بحر البلطيق إلى بحر الناتو.. ندعو إلى نزع السلاح من البحر الأسود حتى تتمكن البلدان المسالمة التي تحترم القانون من استخدامه للتجارة والسفر".

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كما أعرب عن أسفه لأن الغرب ليس لديه استراتيجية متسقة للبحر الأسود.

وأكد كوليبا عزم كييف على محاولة بسط سيطرتها على المناطق التي أصبحت جزءا من روسيا.



وتصرح قادة كييف بمن من فيهم فلاديمير زيلينسكي باستمرار بضرورة "استعادة" القرم وكافة المناطق التي أصبحت ضمن الأراضي الروسية (وفق استفتاء شعبي أجري بناء على طلبهم للانضمام إلى روسيا).

المصدر: نوفوستي