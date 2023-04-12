مقتل مرتزقين أمريكيين جديدين في أوكرانيا

أفادت صحيفة "ديلي بيست" بمقتل مرتزقين أمريكيين اثنين، قاتلا في صفوف قوات كييف في أوكرانيا، فيما ذكر موقع GoFundMe أن أحدهما خدم في قوات المارينز الأمريكية.

وأكدت الخارجية الأمريكية في حديث لـ"ديلي بيست" مقتلهما دون الكشف عن اسميهما.

وأفادت مصادر إعلامية روسية بمقتل الأمريكي، غدوارد والتر ويلتون، في معارك أرتيوموفسك (باخموت).

إقرأ المزيد

وأكد أحد أقرباء ويلتون للصحيفة الأمريكية وفاته، دون أن يكشف عن ملابسات أو مكان مقتله.

أما الأمريكي الثاني، فأشار موقع GoFundMe إلى أن اسمه غريدي كورباسي، وهو عسكري سابق في قوات المارينز الأمريكية، وتوجه إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين، وقتل هناك مؤخرا.

ومع تأكيدها مقتل اثنين من الأمريكيين في أوكرانيا، امتنعت الخارجية الأمريكية عن تأكيد هويتيهما، مكتفية بالقول إنها تقدم كل المساعدة الضرورية لذويهما.

المصدر: "ديلي بيست"