حميميم: الجيش السوري يقضي على 3 مسلحين في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا "حميميم" إحباط الجيش السوري تسلل عناصر من تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي لمناطق سيطرة الحكومة في محافظة إدلب، والقضاء على 3 منهم.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "في محافظة إدلب، حاول مسلحون من تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي التسلل إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، مما أسفر عن القضاء على ثلاثة مسلحين، ومقتل جندي سوري".

وأوضح أنه نتيجة القصف المدفعي على مواقع القوات الحكومية في محيط منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب، أصيب ستة جنود سوريين بجروح.

وأشار إلى أن الجيش السوري أحبط محاولة الاقتحام ودحر الإرهابيين وكبدهم خسائر بالعدد والعتاد قبل أن يفروا إلى مواقعهم.

وذكر أنه سجلت خلال اليوم الأخير بمنطقة وقف التصعيد في إدلب، خمس هجمات من قبل الجماعات الإرهابية.

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المصدر: تاس