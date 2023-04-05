الدفاع الروسية: 210 انتهاكات لطيران ومسيّرات التحالف الأمريكي في سوريا خلال مارس المنصرم
AP
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، تسجيل 210 انتهاكات تحليق لطائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا خلال مارس المنصرم.
وأعلن غورينوف ذلك يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل الانتهاكات الصارخة لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بخصوص سلامة الطيران في سوريا.
وبحسب غورينوف، فإن "الانتهاكات ذات توجه هادف ومنهجية، وقد زاد عدّدها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف: "في آذار 2023، تم تسجيل 210 حالة انتهاك تتعلق بتحليق لطائرات مسيّرة ومن طيران التحالف".
المصدر: تاس