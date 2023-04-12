لافروف يصل إلى أوزبكستان لحضور مؤتمر وزراء خارجية دول جوار أفغانستان

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان اليوم الأربعاء، لحضور مؤتمر وزراء خارجية دول جوار أفغانستان الرابع.

ومن المتوقع أن يشارك لافروف غدا الخميس في مؤتمر وزراء خارجية دول جوار أفغانستان الرابع. وفي اليوم التالي، سيشارك في اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.

كما يشارك لافروف يوم الجمعة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية روسيا وآسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان".

المصدر: نوفوستي