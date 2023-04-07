لافروف يرأس الوفد الروسي إلى مؤتمر دول جوار أفغانستان

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، سيترأس الوفد الروسي إلى مؤتمر وزارء خارجية دول جوار أفغانستان الرابع، المزمع في الـ13 من أبريل بمدينة سمرقند في أوزباكستان.

وقالت الوزارة في بيانها: "من المقرر عقد المؤتمر الوزاري الرابع لدول جوار أفغانستان في 13 أبريل في سمرقند، حيث سيرأس الوفد الروسي الوزير سيرغي لافروف".

يذكر أن مجموعة دول جوار أفغانستان تضم روسيا والصين وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: تاس