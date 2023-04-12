موسكو تفرض عقوبات على 333 مواطنا كنديا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن روسيا تغلق حدودها أمام 33 مواطنا كنديا آخرين، وذلك ردا على العقوبات التي سبق أن فرضتها السلطات الكندية على روسيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "نظرا للعقوبات المعادية لروسيا والتي يفرضها نظام (رئيس الوزراء الكندي جاستن) ترودو بشكل دوري على المسؤولين والسياسيين والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية والرياضيين من روسيا، وكذلك جميع من لا يعجبهم "التيار الرئيسي" في أوتاوا وسلطات كييف النازية الجديدة المدعومة منه، يمنع الدخول إلى روسيا على أساس دائم لـ333 مواطنا كنديا".

يتبع..