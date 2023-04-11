السفير الروسي لدى كندا: عقوبات أوتاوا ضد موسكو سخيفة وعديمة الجدوى
Legion-Media
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وصف السفير الروسي في كندا، أوليغ ستيبانوف، حزمة العقوبات الكندية الجديدة ضد روسيا بأنها سخيفة، وعديمة الجدوى.
وقال ستيبانوف: "العقوبات هي بادرة رمزية فارغة أخرى مرتبطة بوصول ممثل عن نظام كييف".
وأكد أنه لن تكون لهذه العقوبات أي عواقب على الروس والشركات المحلية.
وأضاف: "من الواضح أن الموظفين في مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو يمرون بأزمة نوعية: إنهم يريدون بطريقة ما عض روسيا، ولكن ذلك لا ينجح. ومن هنا تظهر هذه العقوبات السخيفة عديمة الجدوى".
وفرضت أوتاوا في وقت سابق من اليوم عقوبات على 14 شخصية و34 شركة من روسيا، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى كندا.
المصدر: نوفوستي