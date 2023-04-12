زاخاروفا تقتبس بيتا شعريا لوصف توقيت تسريب"الوثائق السرية" للبنتاغون

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن السبب في تسريب وثائق "البنتاغون" السرية ربما يكون مرتبطا باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال حديث لزاخاروفا بإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "لدى (الشاعر والدبلوماسي الروسي فيودور) تيوتشيف قصيدة رائعة، واحدة من أشهر قصائده تقول إنه (في مطلع الخريف هناك برهة قصيرة لكنها بديعة). في الحياة السياسية الأمريكية، قد لا يكون هناك (برهة قصيرة)، إلا أنها من الواضح (بديعة)، يطلق عليها (ما قبل الانتخابات). في هذه البرهة يمكن الاندهاش بلا حدود لكثير من الأمور التي ستحدث، وحدثت من قبل، كل شيء ممكن".

إقرأ المزيد

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحياة السياسية الأمريكية "ولجت بالفعل إلى هذه الفترة" وسوف تظهر كثير من الأمور "البديعة"، ولكن ربما "ليس بالمعنى الجيد للكلمة" على حد تعبير زاخاروفا، وتابعت: "سوف يكون هناك غموض وكثير من الأمور غير العادية".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن "البنتاغون" يحقق في تسرب وثائق سرية إلى شبكات التواصل الاجتماعي تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لدعمها، فيما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الوثائق، والمؤرخة في أوائل مارس الماضي، تم نشرها بقنوات "تليغرام" التي تصفها الصحيفة بـ "الموالية للحكومة الروسية"، حيث تقدر الأضرار الناجمة عنها بالكبيرة.

ردا على ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا ليس لديها أدنى شك في أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع.

المصدر: نوفوستي