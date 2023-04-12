 "بوليتيكو": تراس تعتزم اتهام قادة غربيين بالضعف

أفادت "بوليتيكو"، بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس تعتزم اتهام القادة الغربيين الذين زاروا الصين مؤخرا بالضعف لمحاولتهم تحسين العلاقات مع بكين رغم النزاع في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تلقي تراس كلمة في واشنطن اليوم الأربعاء، ستؤكد خلالها على أن الكثيرين في الغرب "رضخوا وتكيفوا" مع سياسات الصين وروسيا.

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ووفقا للصحيفة، ستدعو تراس كذلك إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية وصرامة تجاه الصين وروسيا.

ونشرت الصحيفة بعض ما تتضمنه كلمة تراس: "زيارة الزعماء الغربيين للرئيس شي جين بينغ لطلب دعمه في إنهاء الحرب هو خطأ وعلامة ضعف. بدلا من ذلك، يجب أن نركز طاقتنا على اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم تايوان. يجب أن نكون على ثقة من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".

وترى الصحيفة، أنه على الرغم من أن تراس لم تذكر اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل محدد في كلمتها، إلا أنها "وجهت ضربة مكشوفة له لمحاولته إصلاح العلاقات مع بكين".

المصدر: نوفوستي