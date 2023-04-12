انفجار يهز مبنى سكنيا في أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع في مبنى سكني في العاصمة أنقرة فجر اليوم الثلاثاء، ما إدى إلى إصابة شخص واحد.

وقالت قناة Habertürk التلفزيونية إن الانفجار وقع في الطابق الثالث من المبنى لسبب غير معروف.

وأضافت: "بعد تلقي البلاغ تم إرسال فرق الشرطة والإطفاء والأطباء الى المنطقة. وانهارت جدران بالشقة التي وقع فيها الانفجار والشقة المجاورة، كما تضررت عدة سيارات كانت مركونة أمام المبنى".

وذكرت القناة أنه تم نقل مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

7 KATLI BİNANIN 3. KATINDA PATLAMA



Ankara'da 7 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Bir kişi yaralandı. İki dairenin duvarları yıkıldı. Apartman önündeki bazı araçlar da zarar gördü. Polis patlamanın nedenini araştırıyor. pic.twitter.com/g3vOfEjiFD — 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2023

المصدر: "نوفوستي"