أعلن المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية تحشد جنودها ومعداتها العسكرية بالقرب من قرية كيسلوفكا بمنطقة خاركوف، أي في اتجاه مدينة كوبيانسك.

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وقال ماروتشكو لوكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادره: "نشهد تمركزا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قرية كيسلوفكا. وتم نشر مطابخ ميدانية وخيما للجنود هناك".

وتابع أن عدد الجنود المرابطين هناك يبلغ وفق تقييمات تمهيدية حوالي 3 كتائب تكتيكية.

المصدر: نوفوستي