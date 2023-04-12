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مصدر: كييف تحشد قواتها في اتجاه كوبيانسك

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مصدر: كييف تحشد قواتها في اتجاه كوبيانسك
AP
أوكرانيا
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أعلن المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية تحشد جنودها ومعداتها العسكرية بالقرب من قرية كيسلوفكا بمنطقة خاركوف، أي في اتجاه مدينة كوبيانسك.

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مصدر: القوات الأوكرانية تنشر عبر الراديو تقارير مضللة حول هجومها
مصدر: القوات الأوكرانية تنشر عبر الراديو تقارير مضللة حول هجومها

وقال ماروتشكو لوكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادره: "نشهد تمركزا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قرية كيسلوفكا. وتم نشر مطابخ ميدانية وخيما للجنود هناك".

وتابع أن عدد الجنود المرابطين هناك يبلغ وفق تقييمات تمهيدية حوالي 3 كتائب تكتيكية.

المصدر: نوفوستي

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