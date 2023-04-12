مصدر: كييف تحشد قواتها في اتجاه كوبيانسك
AP
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أعلن المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية تحشد جنودها ومعداتها العسكرية بالقرب من قرية كيسلوفكا بمنطقة خاركوف، أي في اتجاه مدينة كوبيانسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادره: "نشهد تمركزا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قرية كيسلوفكا. وتم نشر مطابخ ميدانية وخيما للجنود هناك".
وتابع أن عدد الجنود المرابطين هناك يبلغ وفق تقييمات تمهيدية حوالي 3 كتائب تكتيكية.
المصدر: نوفوستي