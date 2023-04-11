إسرائيل تجدد استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف

جدد السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، التأكيد على استعداد إسرائيل لتوفير منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "إن أعرب الطرفان عن رغبتهما في ذلك".

وقال: "إذا كانت لدى روسيا وأوكرانيا رغبة في التفاوض، فنحن دائما على استعداد لتقديم المساعدة، حيث تربطنا علاقات جيدة بروسيا وأوكرانيا".

وفي رده على سؤال حول استعداد الجانب الإسرائيلي لتوفير منصة للمفاوضات بين موسكو وكييف أضاف: "نحن ننتظر تهدئة الوضع، ويجب أن يفهم الطرفان هدف مفاوضات السلام... لا يهم إن كان ذلك بوساطة إسرائيل أو دولة أخرى".

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المصدر: تاس