دونيتسك تعرض على قوات كييف في أرتيوموفسك الاستسلام

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، أن جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك (باخموت) أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية ودعا قوات كييف في المدينة للاستسلام.

وقال بوشيلين: "جميع المباني الرسمية في أرتيوموفسك صارت تحت سيطرة وحداتنا".

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وأشار إلى أن قوات كييف لا تزال في غرب المدينة، وهناك مناطق يمكن للقوات الأوكرانية الاحتفاظ بها لبعض الوقت.

وأضاف: "هناك حيث يتمركزون، الوضع على النحو التالي: ليس لديهم سوى خيار المشي للأمام والاستسلام، حيث باتت القوات الروسية تسيطر على جميع الطرق المودية إلى المدينة".

وأضاف: "تدور الآن معارك ضارية في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، ومواجهة كثيفة في منطقة السكة الحديد التي اجتازتها القوات الروسية في بعض الأماكن".

المصدر: نوفوستي