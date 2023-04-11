اتحاد الصناعة في بريطانيا يقيل رئيسه بعد اتهامات باعتداء جنسي

أقال اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) مديره العام توني دانكر، بمفعول فوري بسبب "سلوك غير لائق في مكان العمل، تمثل باعتدائه الجنسي على مسؤولات في الاتحاد".

وجاء القرار بعد "تحقيق مستقل في شكاوى محددة تتعلق بسوء سلوك دانكر في مكان العمل"، وفق ما ذكر الاتحاد في بيان "اعتذر فيه للضحايا عن هذا الفشل المؤسساتي".

وأدت اتهامات بالاعتداء الجنسي إلى خلق أجواء من عدم الارتياح في أوساط الأعمال في البلاد، كما عمدت بعض الشركات إلى مراجعة عضويتها في الاتحاد بينما علقت الهيئات الحكومية تعاونها معه.

وأقر الاتحاد بأن "الادعاءات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة بشأنه كانت محبطة"، مضيفا أنه تم تعليق مهام ثلاثة موظفين آخرين بانتظار إجراء تحقيقات أكثر عمقا.

وأكدت نساء عملن داخل الاتحاد أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية وحتى الاغتصاب من قبل مسؤولين كبار فيه، وفق تحقيق نشرته صحيفة "ذي غارديان" مطلع أبريل.

ونشرت هذه المعلومات بعد أقل من شهر على إعلان تعليق مهام دانكر الذي طالته مزاعم بـ"التقارب غير المرغوب فيه" الذي يعتبر "تحرشا جنسيا" في مكان العمل.

وعين دانكر مديرا عاما لاتحاد الصناعة البريطاني في نوفمبر 2020، وكتب الثلاثاء على "تويتر" أنه صدم عندما تبلغ قرار إقالته بدلا من أن يسمح له توضيح موقفه، ورغم أنه أقر بأنه أحرج عددا من زملائه عن غير قصد، يؤكد أن العديد من الادعاءات "تم تحريفها".

هذا، وأعلن اتحاد أرباب العمل الثلاثاء أن راين نيوتن سميث، كبيرة خبراء الاقتصاد السابقة في الاتحاد والتي عينت مؤخرا في فريق إدارة بنك باركليز البريطاني، ستكون الرئيسة التنفيذية الجديدة.

وقالت نيوتن سميث في بيان منفصل "أريد أن يكون الاتحاد مصدر فخر لنا جميعا"، مؤكدة أنها "ممتنة ومصممة على قيادة الفريق للخروج من هذه المرحلة العصيبة".

المصدر: أ ب