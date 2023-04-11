الإدارة الأمريكية تشارك وثائق سرية مع "مجموعة الثمانية"

بدأت الإدارة الأمريكية مشاركة مستندات سرية مع فريق مشرعين من الحزبين يعرف بـ"مجموعة الثمانية" بعد الكشف عن المستندات التي كانت بحوزة دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، والرئيس جو بايدن.

وطلب مشرعون بارزون منهم السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، منذ شهور من وزارة العدل إتاحة المستندات للاطلاع عليها أو على الأقل تقييم ما بها ليتسنى للكونغرس اقتلاع الضرر المحتمل على الأمن القومي.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر التي رفضت نشر هويتها لمناقشتها مراسلات خاصة بين وزارة العدل والكونغرس، إن تلك العملية أجريت مؤخرا وسمح لقادة اللجنة بالوصول للمستندات بشكل دوري.

ويحقق مستشار وزارة العدل الخاص، جاك سميث، فيما إذا كان ترامب قد أساء التعامل مع نحو 300 مستند حمل صفة السرية وعثر عليه في مقر الرئيس السابق في فلوريدا، وما إذا كان هو أو أي من ممثليه قد سعوا لعرقلة التحقيق.

ويحقق مستشار خاص آخر، هو روبرت هور، في الحيازة غير اللائقة لمستندات من عهد بايدن عندما كان نائبا للرئيس في منزله بديلاوير ومركز أبحاث له قبل الرئاسة، وكان بايدن قد قال إنه لا علم لديه بوجود المستندات هناك.

إقرأ المزيد

وذكر محامون عن نائب ترامب، مايك بنس، أن عددا صغيرا على ما يبدو من المستندات وضع بشكل غير متعمد في صناديق ونقل إلى منزله في إنديانا في نهاية عهد ترامب.

وعقدت إدارة بايدن مؤتمرا سريا عن المستندات في بداية العام مع أعضاء الكونغرس، لكن أعضاء مجلس الشيوخ اتهموا الفرع التنفيذي من الإدارة بالامتناع، وأكدوا على حاجتهم للمستندات لدواعي الأمن القومي ليقفوا بأنفسهم على تلك الوثائق.

وكانت وزارة العدل قد قالت إنها تريد التعاون مع مطالب المشرعين.

المصدر: أ ب