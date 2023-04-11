تقرير يكشف كيف تم تسريب وثائق البنتاغون

ذكرت تقارير إعلامية أن تسريب الوثائق الأمريكية السرية قد يكون بدأ في غرفة دردشة على منصة وسائط اجتماعية شائعة في الإنترنت.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإنه عبر منصة Discord، التي تستضيف الدردشة الصوتية والمرئية والنصية في الوقت الفعلي، تم بدء مناقشة للحديث عن مجموعة من الموضوعات، وظلت الوثائق المسربة إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد على المنصة لأسابيع قبل أن تشق طريقها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك "تويتر" و"تلغرام"، مما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تمت مشاركة الملفات المصنفة على أنها سرية للغاية لأول مرة في مجموعة صغيرة من قبل عضو مجهول في يناير، وبقيت في المجموعة الصغيرة التي تضم أكثر من عشرة أعضاء بقليل قبل مشاركتها في مجموعة أكبر.

هذ وأكد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن من سرب وثائق البنتاغون السرية، قد يكون مسؤولا في الإدارة الأمريكية يعارض سياسة الرئيس جو بايدن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب الوثائق.

وأطلقت وزارتا العدل والدفاع الأمريكيتان تحقيقات في تسريب الوثائق، بينما شكك محللون وخبراء في صحة الوثائق المسربة، معتبرين أنها محاولة أمريكية للتضليل، خاصة أنها احتوت على معلومات خاطئة بشأن تمركز القوات الروسية.

المصدر: "الإندبندنت" +RT