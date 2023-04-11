أوكرانيا.. اعتداء على أسقف الكنيسة الكاثوليكية (فيديو)

هاجم رجل مجهول، مساء أمس الاثنين، أسقف إيفانو فرانكيفسك وكولوميا، نيكيتا ستوروجوك.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه تم الاعتداء على الأسقف بالقرب من إدارة أبرشية تشيرنيفتسي، كما تم الاعتداء على الابن الأصغر لأحد الجنود الأوكرانيين المشاركين في الأعمال العدائية ضد روسيا.

ونشر اتحاد الصحفيين الأرثوذكس، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الأسقف ومرافقيه، حيث وجه المهاجم للأسقف عدة ضربات ليقع أرضا، وهرع أحد المرافقين له بتهديد المهاجم بأنه سيتصل بالشرطة، ليرد عليه قائلا: " هيا اتصل".

ورجحت الكنيسة أن الاعتداء على الأسقف كان متعمدا، في الوقت نفسه، لم تعتقل الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث الرجل، ورفضوا إجراء فحص للتحقق من عدم تعاطيه للكحول أو المخدرات.

المصدر: RT + نوفوستي