بوتين وميرضيايف يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأوزبكية أن الرئيسين الأوزبكي شوكت ميرضيايف والروسي فلاديمير بوتين بحثا اليوم الثلاثاء هاتفيا العلاقات الثنائية والتفاعل بين البلدين على مستويات مختلفة.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الثلاثاء: "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة الاستخدام الفعال لمساحة المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" الذي سيعقد في طقشند في نهاية أبريل الجاري، لتعزيز التفاعل العملي على مستوى الأعمال والتعاون بين مناطق البلدين".

وأضاف البيان أن رئيسي البلدين ناقشا أيضا الإجراءات الأولية الهادفة إلى ضمان تطوير التبادل التجاري وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة، وأشارا إلى التعاون المثمر بينهما في إطار برنامج التبادل الثقافي والإنساني.

وتابع: "كما بحث الرئيسان جدول الأعمال للفعاليات الثنائية ومتعددة الجوانب المقبلة".

المصدر: نوفوستي