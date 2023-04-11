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مصنع نبيذ في أرتيوموفسك يحكي قصة عن زوجة رئيس أوكرانيا السابق

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مصنع نبيذ في أرتيوموفسك يحكي قصة عن زوجة رئيس أوكرانيا السابق
artwinery.com.ua
صورة أرشيفية
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صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن زوجة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، مارينا، هي المؤسس والمساهم الرئيسي في مصنع للنبيذ في أرتيوموفسك.

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جاء ذلك في مقابلة مع بوشيلين في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي المرموق فلاديمير سولوفيوف، حيث تابع بوشيلين: "إن القصص التجارية للنظام الأوكراني تظهر تباعا. وقد كانت مفاجأة بالنسبة لي عثور رجالنا على وثائق تؤكد أن زوجة بوروشينكو هي المؤسس الرئيسي لأحد مصانع النبيذ في أرتيوموفسك، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة".

وينتج مصنع النبيذ الفوار "أرتيوموفسك" تحت العلامة التجارية "أرتيوموفسك" و"القرم" 25 مليون زجاجة سنويا، وتأسس عام 1991. وفي عام 2016، أعيد تسمية المصنع باسم Artwinery، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت، والتي تدعي أن إنتاج الشركة كان الأكبر في أوروبا الشرقية والوحيد في أوكرانيا حيث يتم إنشاء النبيذ الفوار وفقا لطرق "الشمبانيا" الكلاسيكية.

المصدر: نوفوستي

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