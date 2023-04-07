القوات الروسية تواصل تقدمها من وسط أرتيوموفسك إلى غربها

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن قوات "فاغنر" الروسية تتقدم من وسط أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك إلى الأحياء الغربية من المدينة لإكمال تحريرها من قوات كييف.

وقال مقاتل في قوات "فاغنر" إن القوات الأوكرانية خلال انسحابها من مركز أرتيوموفسك قامت بتفجير عدة مبان هناك بالإضافة إلى مبنى مديرية الضرائب، وهو تكتيك تعمد إليه قوات كييف كي لا تستعمل قوات "فاغنر" المرتفعات والمباني القوية ويسهل عليهم الدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أنه تم تفجير مبنى إدارة المدينة ليس فقط لأغراض عسكرية، ولكن أيضا للدعاية، حتى لا يتم تعليق العلم الروسي عليه.

وأعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية مساء الاثنين، يفغيني بريغوجين، أن علم روسيا قد رفع فوق مبنى إدارة مدينة أرتيوموفسك، وأكد أن المدينة من الناحية القانونية تخضع لسيطرة القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي