صرح المستشار السابق للرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، بأن بلاده قد تستطيع صنع أسلحة نووية في غضون أقل من سنة، معتبرا مع ذلك أنه ليس أفضل خيار لكييف.

ونقل موقع Strana.ua الأوكراني اليوم الثلاثاء عن أريستوفيتش قوله: "يمكننا استعادته (السلاح النووي) في غضون فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر. لكن بهذه الطريقة سننتهك نظام المعاهدات الدولية التي نحارب من أجل احترامها".

وتابع: "السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. ما هو الأكثر فائدة – أن نحصل على أسلحة نووية أو نبقى دولة تظهر سلوكا حضاريا، وأن نظل حتى في خضم حرب من أجل وجود الأمة ضمن إطار الاتجاهات العالمية والأوروبية".

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وأضاف: "في وضعنا الحالي من الأفضل لنا أن نكون ملتزمين بنظام القانون الدولي".

وأثيرت في أوكرانيا مسألة استعادة الوضع النووي أكثر من مرة، وعام 2008 ناشد حوالي 200 ممثل عن المثقفين الأوكرانيين الحكومة السماح بإنتاج 15 قنبلة نووية.

وفي عام 2022، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يريد الحصول على ضمانات أمنية من المشاركين في مذكرة بودابست للعام 1994، والتي بموجبها تم إتلاف الترسانة النووية لأوكرانيا، وإلا فإن كييف ستشكك في جدوى جميع القرارات التي تضمنتها حزمة عام 1994.

المصدر: "نوفوستي"