قال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، إنه سيتم تخزين آلاف القطع من المعدات العسكرية والأسلحة في مستودعات الناتو العسكرية التي يتم إنشاؤها في بولندا.

وأضاف مورافيتسكي، قبيل سفره إلى الولايات المتحدة: "سيتم في بولندا إنشاء خلفية لوجستية للجناح الشرقي للناتو".

وتابع رئيس وزراء بولندا: "سيتم تخزين عدة آلاف من قطع المعدات العسكرية للناتو في بوفيدزي وبعض الأماكن الأخرى في بولندا. وسيتم هناك تخزين الدبابات وعربات المشاة القتالية، وأنواع مختلفة من الأسلحة التي ستعمل بسرعة على تنشيط الجناح الشرقي لحلف الناتو إذا لزم الأمر".

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك عن بدء تشغيل قاعدة الدعم المادي للقوات الأمريكية في بويدزي البولندية.

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ويشار إلى أن رئيس وزراء بولندا، سيبقى في الولايات المتحدة من 11 إلى 13 أبريل. ومن المقرر أن يجري محادثات في البيت الأبيض ولقاءات مع ممثلي الشركات الرائدة في قطاع الدفاع الأمريكي وسيشارك في المناقشات في مقر صندوق النقد الدولي.

المصدر: نوفوستي