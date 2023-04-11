جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا كان يستعد للانضمام للقوات الأوكرانية (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن روسي في منطقة سخالين، بتهمة الخيانة، لمحاولته الانضمام إلى القوات الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيانه، أن "ضباط إدارة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة سخالين احتجزوا مواطنا روسيا كان ينوي السفر إلى أوكرانيا عبر أراضي دولة ثالثة، والانضمام إلى أحد التشكيلات العسكرية للمشاركة في العمليات العدائية ضد القوات الروسية".

ونوه البيان، بأنه "تم رفع قضية جنائية بحق المعتقل من قبل دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة سخالين، بموجب البند 1 من المادة 30، المادة 275 من القانون الجنائي الروسي".

المصدر: نوفوستي