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الدفاع التايوانية: رصدنا اقتراب 91 طائرة صينية من الجزيرة

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الدفاع التايوانية: رصدنا اقتراب 91 طائرة صينية من الجزيرة
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في بيانها اليوم الثلاثاء، أن قواتها رصدت خلال اليوم الأخير تواجد 91 طائرة و 12 سفينة تابعة للجيش الصيني في المنطقة المتاخمة للجزيرة.

وقال البيان: "اليوم مع حلول الساعة 06:00 (01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد وجود 91 طائرة و 12 سفينة تابعة للجيش الصيني في المنطقة المحيطة بتايوان".

وأشار البيان إلى أن 54 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان وانتهى بها الأمر في القطاعات الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة.

ووفقا للبيان، ضمت المجموعة الجوية المذكورة، مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات استطلاع بالرادار وطائرة بدون طيار تابعة للجيش الصيني.

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وأضافت وزارة دفاع تايوان في بيانها: "ولا تزال في الوقت الراهن، ثماني سفن صينية في المياه المحيطة بتايوان. وسنواصل مراقبة تحركاتها عن كثب".

يوم أمس الاثنين أعلن الجيش الصيني، انتهاء الدوريات والتدريبات التي أجراها حول تايوان في الفترة من 8 إلى 10 أبريل تحت اسم "السيف الحاد المتحد".

المصدر: تاس

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