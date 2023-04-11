أوستن يوضح لنظيره الكوري الجنوبي موقف واشنطن من الوثائق المسربة

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بنظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، وشرح موقف واشنطن بخصوص موضوع تسريب وثائق عسكرية سرية.

وأشارت الوزارة الكورية الجنوبية، في بيانها اليوم، إلى أن الاتصال الهاتفي جرى صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتم بمبادرة من الوزير الأمريكي.

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وذكر البيان، أن "أوستن أوضح خلال الاتصال، الوضع المتعلق بمنشورات وسائل الإعلام عن تسريب وثائق عسكرية أمريكية سرية، وشدد الوزير الأمريكي على أنه يعتزم الحفاظ على اتصال وثيق مع الجانب الكوري الجنوبي، ويعتزم التعاون الكامل بشأن هذه القضية ".

ووفقا للبيان، "اتفق الوزيران على أن التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة يبدو متعاضدا حاليا أكثر من أي وقت مضى، واتفقا أيضا على بذل الجهود لتطويره بسرعة بواسطة مختلف النشاطات المخطط لها هذا العام للاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف ".

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الأعلام أن البنتاغون يحقق في تسريب ونشر وثائق سرية للبنتاغون عبر الانترنت.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس. ويُزعم أن قنوات "تلغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعي.

المصدر: تاس