نتنياهو: هاجمنا أهدافا لحزب الله وحماس في لبنان وألقينا 50 طنا من القنابل على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا لحزب الله وحركة حماس في لبنان، وألقت خمسين طنا من القنابل على غزة.

وأضاف قمنا بعمليات أخرى ردا على عملية مجيدو، مشيرا إلى أنه لن أفصح عنها.

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وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لن تسمح لحماس بإقامة موطئ قدم عسكري لها في لبنان.

أما عن غزة، فقد صرح رئيس الحكومة بأن القوات الإسرائيلية ألقت في ليلة واحدة 50 طنا من القنابل ضد أهداف مهمة لحماس فوق وتحت الأرض.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي دمر مواقع إنتاج وتخزين الصواريخ والأسلحة والأنفاق.

وذكر أن كثافة الهجوم أوصلت رسالة لحماس حول الثمن الذي ستتلقاه إذا أرادت ذلك.

وبخصوص الضفة الغربية، فقد أوضح نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقال موسعة، وفرضت إغلاقا موسعا.

وبين في السياق أنهم عززوا القوات في الضفة وجندوا السرايا الاحتياطية من حرس الحدود.

كما أكد أنهم أحبطوا عمليات عديدة، وقتلوا العشرات من المسلحين منذ بداية العام.

المصدر: RT