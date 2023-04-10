"حان وقت التخلص من زيلينسكي".. البريطانيون غاضبون من فشل البنتاغون وقوات كييف

علق قراء "ديلي ميل" على وثائق البنتاغون السرية المسربة، والتي تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن والناتو لدعمها.

وجاء في أحد التعليقات أن "هذا ما يحدث عندما تحكم إدارة غير كفؤة يقودها الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وسأل مستخدم متهكما: "لا يوجد شيء لا يمكن إصلاحه بمساعدة ملياري دولار، أليس كذلك يا جو؟".

وأضاف آخر: "حان وقت التخلص من زيلينسكي، وقد حان الوقت لكي يكبر الأوكرانيون ويجلسون وراء طاولة المفاوضات مع الروس".

واعتبر أحدهم أن "هذا يثبت أن نظام بايدن لا يمكن الوثوق به بأي شيء سري أو خصوصي".

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق قي تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.

المصدر: نوفوستي