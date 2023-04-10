تشاووش أوغلو يرد على التكهنات حول انتظار دمشق نتائج الانتخابات التركية قبل لقاء رئيسي البلدين

رد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على التكهنات بانتظار دمشق نتائج الانتخابات الرئاسية التركية قبل لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

وقال أوغلو ردا على سؤال فيما إذا كان مطروحا على الأجندة عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، وبخصوص ما تردد في الإعلام الدولي بأن نظام الأسد ينتظر نتائج الانتخابات في تركيا: "عقد لقاءات مع النظام أو الأسد أو وزرائه سواء قبل الانتخابات أو بعدها لا يحقق فائدة لنا (لحزب العدالة والتنمية) في الانتخابات بل على العكس ربما يجلب الضرر، لكننا لا نجري حسابات انتخابية في هذا الموضوع".

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وأكد ضرورة إيجاد حل للأزمة المتواصلة منذ أكثر 11 عاما في سوريا، ونوه أن إحلال سلام دائم ضروري من أجل إعادة الإعمار أيضا.

وأضاف: "الهدف في النهاية من كل هذه اللقاءات هو إحياء المسار السياسي، وتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين، ومكافحة الإرهاب، وضمان وحدة حدود سوريا وترابها، وعودة المهاجرين السوريين من تركيا والدول المجاورة الأخرى إلى سوريا بشكل آمن".

المصدر: نوفوستي