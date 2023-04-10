تشاووش أوغلو يعلن عن اجتماع رباعي في موسكو حول سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران سيعقد مطلع مايو المقبل في موسكو.

وقال تشاووش أوغلو: "في وقت سابق عمل نواب وزراء الخارجية على موضوع تنظيم اجتماع على مستوى وزراء الخارجية. والأسبوع الماضي بحثنا هذا الأمر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وفي الوقت الحالي، من المقرر عقد مثل هذا الاجتماع في أوائل مايو في موسكو".

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وأشار إلى أن اجتماع القادة سيكون على جدول أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية حول سوريا.

وأضاف: "الغرض من الاجتماعات الرباعية هو تطبيع وإحياء آليات التسوية في سوريا، لا سيما صيغة "أستانا". حيث تم اتخاذ خطوات في وقت سابق، لكن لم يتم تحقيق أي نتائج. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاجتماعات خارطة الطريق لعقد اجتماع للزعماء. وسيتم بحث الآفاق والاستعدادات لمثل هذه المحادثات في موسكو في مايو".

المصدر: نوفوستي