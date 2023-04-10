أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فجرت المبنى الإداري في مدينة أرتيموفسك قبل الانسحاب.

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وأضاف أن القوات الأوكرانية لا تشفق على المدينة، في حين تدفع القيادة الأوكرانية الجنود إلى "مطحنة لحم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جمهوريته ستتمكن من إعادة إعمار أرتيموفسك بعد انتهاء الأعمال القتالية. وشدد على أن خبرة إجراء مثل هذه الأعمال في مدينة ماريوبول موجودة لدى الجمهورية.

وقام بوشيلين بزيارة إلى مدينة أرتيموفسك، اليوم الاثنين، مفيدا بأن القوات الروسية تواصل تحرير الأراضي الروسية.

تقع مدينة أرتيموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة وتعد مركز نقل هام لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. وتستمر المعارك القاسية من أجل السيطرة على المدينة منذ أكثر من نصف عام.

المصدر: نوفوستي