غانتس: أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إن أعداء إسرائيل يهددوها من الخارج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل.

وكتب غانتس في تغريدة على "تويتر": "تعمل إسرائيل حاليا على أربع جبهات نشطة. يتم إطلاق الصواريخ على مستوطناتنا، ويتم قتل مواطنينا في الشوارع والطرق، وهذا الصباح يترك رئيس الوزراء وزيرا تحت المراقبة على رأس جهاز الأمن.. أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض الجهاز الأمني ​​من الداخل".

ישראל פועלת בימים אלו בארבע חזיתות פעילות - צפון, דרום, איו"ש וזירת הפנים. רקטות נורות על יישובינו, אזרחינו נרצחים ברחובות ובכבישים, וגם הבוקר ראש הממשלה משאיר בראש מערכת הביטחון שר על תנאי. אויבינו מאיימים עלינו מבחוץ, ונתניהו מערער את מערכת הביטחון מבפנים. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 10, 2023

المصدر: RT