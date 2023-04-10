 
مباشر

غانتس: أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل

أخبار العالم

غانتس: أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3id

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إن أعداء إسرائيل يهددوها من الخارج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقوض النظام الأمني من الداخل.

وكتب غانتس في تغريدة على "تويتر": "تعمل إسرائيل حاليا على أربع جبهات نشطة. يتم إطلاق الصواريخ على مستوطناتنا، ويتم قتل مواطنينا في الشوارع والطرق، وهذا الصباح يترك رئيس الوزراء وزيرا تحت المراقبة على رأس جهاز الأمن.. أعداؤنا يهددوننا من الخارج ونتنياهو يقوض الجهاز الأمني ​​من الداخل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا