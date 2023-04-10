الكرملين يعلق على إمكانية إبرام هدنة عيد الفصح مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لم يطرح أحد مبادرة لإبرام هدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، حتى اللحظة.

وأشار بيسكوف، إلى أن المبادرات الروسية السابقة للهدنة، واجهت إحجاما من قبل كييف، بسبب رفضها للهدنة.

وأجاب بسيكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد ناقش فكرة إبرام هدنة الفصح مع كييف، وما إذا كان الكرملين يرى أية فائدة من هذه الهدنة، أنه لم يتم طرح هذه الفكرة حتى اللحظة، مشيرا إلى عدم وجود مبادرات بهذا الصدد حتى الآن، ونوه بأن أسبوع الآلام بدأ لتوه، والاحتمالات مفتوحه.

المصدر: نوفوستي