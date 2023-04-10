إسرائيل واليونان توقعان اتفاقية صادرات دفاعية بحوالي 370 مليون يورو

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها وقعت مع الدفاع اليونانية اتفاقية لتصدير صواريخ "سبايك" الجوية والبرية من صنع شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة" الإسرائيلية.

وتقدر قيمة الاتفاقية بحوالي 1.44 مليار شيكل (حوالي 370 مليون يورو) وقادتها SIBAT، مديرية التعاون الدفاعي الدولي في الدفاع الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "هذا المشروع ينضم إلى سلسلة من الاتفاقيات بين دولة إسرائيل والجمهورية اليونانية، ويؤكد على الشراكة القوية بين بلدينا ومؤسساتنا الدفاعية، وكذلك التزامنا المتبادل بضمان الاستقرار الإقليمي".

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وصواريخ "سبايك" الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها شركة "رافائيل" تعتبر صواريخ مبتكرة ودقيقة تتضمن تقنيات متطورة. ويمكن إطلاق صواريخ "سبايك" من حوالي 45 منصة من البر والجو والبحر. وتستخدم حوالي 40 دولة حول العالم صواريخ "سبايك"، بما في ذلك 19 دولة في الاتحاد الأوروبي وحلفاء "الناتو".

تم بالفعل تسليم أكثر من 34000 صاروخ من عائلة "سبايك" إلى دول مختلفة حول العالم وتم إطلاق أكثر من 6000 منها أثناء التدريب وكذلك للاستخدام العملي.

وزارة الدفاع الإسرائيلية

وزارة الدفاع الإسرائيلية

المصدر: وكالات