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أثينا توافق على اتفاق دفاعي مع تل أبيب

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أثينا توافق على اتفاق دفاعي مع تل أبيب
Reuters AMIR COHEN
طائرة حربية إسرائيلية
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة اليونانية وافقت على اتفاق دفاعي بين البلدين، مدته 20 عاما، تبلغ قيمته 1.68 مليار دولار، في أكبر صفقة مشتريات سلاح بين البلدين.

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ومن المفترض أن توقع وزارتا الدفاع في البلدين، على اتفاق ينص على قيام شركة "البيت سيستمز" الدفاعية الإسرائيلية بإقامة وتشغيل أكاديمية للطيران للقوات الجوية اليونانية.

وسيشمل الاتفاق أيضا شراء عشر طائرات "إم-346 لافي"، وصيانة طائرات "تي-6 إيفروني"، بالإضافة إلى الحصول على برامج محاكاة وتدريبات ودعم لوجيستي.

المصدر: "رويترز"

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