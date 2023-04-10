بكين تندد بـ"توغل" مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

نددت الصين الاثنين "بتوغل" مدمرة أمريكية في قطاع ببحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد إعلان البحرية الأمريكية أن السفنية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".

وقال تيان جونلي الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني في بيان له إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية"، مضيفا أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".

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وفي وقت سابق اليوم أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مسيرة أبحرت الاثنين في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

وقالت البحرية الأميركية في بيان لها: "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار"، مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

وعلى بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

وأتت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.

وكان الصين أعربت عن معارضتها الشديدة لهذا اللقاء، الذي وصفته بأنه "استفزاز آخر ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويضر بسيادة الصين وسلامتها الإقليمية، ويدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وحذرت من أنها ستتخذ "إجراءات للرد بحزم".

وتثير المناورات الصينية الجارية تنديدا من تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".

المصدر: أ ف ب