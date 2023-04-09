وسائل إعلام: القوات الروسية كادت تسقط طائرة بريطانية فوق البحر الأسود عام 2022

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثائق البنتاغون السرية المسربة، أن مقاتلات "سو-27" روسية كادت أن تسقط طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود خريف عام 2022.

وقالت الصحيفة: "كادت طائرة مقاتلة روسية أن تسقط طائرة استطلاع بريطانية العام الماضي... كان الحادث أكثر أهمية من أن يتم الكشف عنه وكان يمكن أن يجر الولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو" بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا".

وصرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في أكتوبر 2022 بأن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني اضطرت إلى قطع الدوريات فوق البحر الأسود بعد أن أطلقت مقاتلة روسية صاروخا.

المصدر: نوفوستي