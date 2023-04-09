وثائق البنتاغون المسربة: وزير الدفاع منع الطيارين الأمريكيين من الاقتراب من القرم

كشفت وثائق البنتاغون المسربة، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر القوات الجوية بمنع تحليق الطيران الأمريكي قرب أجواء القرم الروسية، والبقاء على مسافة 80 كم عنها.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي درست الوثائق المسربة، إنها تظهر خريطة البحر الأسود وتوضح المناطق التي يمكن لطائرات الاستطلاع التحليق فيها على بعد حوالي 19.3 كيلومترا من ساحل شبه جزيرة القرم، "وهو ما يتماشى مع القانون الدولي".

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وأضافت أنه رغم ذلك، رسم على الخريطة خط على بعد حوالي 80.4 كم من شبه الجزيرة يحمل علامة SECDEF Directed Standoff، والتي "تشير إلى أن أوستن على الأرجح أمر الطيارين الأمريكيين بعدم الاقتراب من شبه الجزيرة على هذه المسافة".

وتشير وثيقة أخرى إلى أن طائرات فرنسية وبريطانية مأهولة، وطائرات أمريكية بدون طيار، نفذت مهمات استطلاعية فوق البحر الأسود بين 29 سبتمبر 2022، و26 فبراير 2023.

المصدر: تاس